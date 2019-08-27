Минналогов Азербайджана потратит $177 тыс. на покупку токенов

Министерство налогов Азербайджана определилось с поставщиком токенов.
Согласно материалам, министерство с этой целью заключило контракт с компанией «Aircon Bel Service».
Стоимость контракта - 300,9 тыс. манатов ($177 тыс. по текущему курсу).
Токен - это единица учета, не являющаяся криптовалютой, предназначенная для представления цифрового баланса в некотором активе, иными словами выполняющая функцию «заменителя ценных бумаг» в цифровом мире. Токены представляют собой запись в регистре, распределенную в блокчейн-цепочке.
А.Мамедов
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