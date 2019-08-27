Минналогов Азербайджана потратит $177 тыс. на покупку токенов

Министерство налогов Азербайджана определилось с поставщиком токенов.

Согласно материалам, министерство с этой целью заключило контракт с компанией «Aircon Bel Service».

Стоимость контракта - 300,9 тыс. манатов ($177 тыс. по текущему курсу).

Токен - это единица учета, не являющаяся криптовалютой, предназначенная для представления цифрового баланса в некотором активе, иными словами выполняющая функцию «заменителя ценных бумаг» в цифровом мире. Токены представляют собой запись в регистре, распределенную в блокчейн-цепочке.

А.Мамедов