Эрдоган надеется, что взаимодействие РФ и Турции по С-400 распространится на военные самолеты и другие сферы ОПК

Второй этап поставок Россией зенитно-ракетных комплексов С-400 закончится в конце сентября, подготовка персонала по обслуживанию ЗРК продолжается, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Одним из важнейших шагов в отношениях с Россией является совместное производство, очень много сплетен было по этой тематике, но мы не обращали на них ни малейшего внимания, сейчас по С-400 идет второй этап. Как вам известно, до конца сентября это будет продолжаться", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он также подтвердил, что "подготовка персонала также продолжается".
"Солидарность в этой области мы хотим распространить на все остальные сферы оборонной промышленности. Также это может быть и по военным самолетам. Самое главное, чтобы мы сохранили атмосферу солидарности в этой области и распространяли ее - и по ракетам, и по разным областям", - сказал президент Турции.
По его словам, в ходе переговоров с российской стороной обсуждалась совместная работа. "То, что мы можем сделать, мы отметили, и начнем быстро работать", - сказал Эрдоган.
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