Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8868 RUR   0.0257 GBR   2.0771 TRY   0.2919

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.64 -0.53 Brent 58.70 -0.64

Погода в Баку

  ночь день

Регион 27.08.2019 20:22

Эрдоган надеется, что взаимодействие РФ и Турции по С-400 распространится на военные самолеты и другие сферы ОПК

Второй этап поставок Россией зенитно-ракетных комплексов С-400 закончится в конце сентября, подготовка персонала по обслуживанию ЗРК продолжается, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Одним из важнейших шагов в отношениях с Россией является совместное производство, очень много сплетен было по этой тематике, но мы не обращали на них ни малейшего внимания, сейчас по С-400 идет второй этап. Как вам известно, до конца сентября это будет продолжаться", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он также подтвердил, что "подготовка персонала также продолжается".

"Солидарность в этой области мы хотим распространить на все остальные сферы оборонной промышленности. Также это может быть и по военным самолетам. Самое главное, чтобы мы сохранили атмосферу солидарности в этой области и распространяли ее - и по ракетам, и по разным областям", - сказал президент Турции.

По его словам, в ходе переговоров с российской стороной обсуждалась совместная работа. "То, что мы можем сделать, мы отметили, и начнем быстро работать", - сказал Эрдоган.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, РОССИЯ, С/400/2


Похожие новости


Эрдоган ставит задачу увеличить товарооборот с Россией в четыре раза Эрдоган отправится в Москву 27 августа - СМИ Эрдоган заявляет об отсутствии доказательств угроз С-400 для программы F-35 Эрдоган: развертывание С-400 завершится к апрелю 2020 года Турция будет готова применить С-400 для ответа на любые атаки - Эрдоган Турция потребует от США вернуть $1,25 млрд в случае непоставки F-35 - Эрдоган

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]