Путин считает создание зоны безопасности на южных границах Турции залогом территориальной целостности Сирии

Россия понимает озабоченность Турции по вопросам безопасности у ее южных границ, и считает, что создание зоны безопасности на ее южных границах станет залогом территориальной целостности Сирии.

"Мы понимаем озабоченность Турции, связанную с обеспечением безопасности своих южных границ, считаем, что это законные интересы Турецкой республики", - заявил Путин по итогам переговоров со своим турецким коллегой на полях МАКС-2019.

"Мы исходим из того, что создание зоны безопасности для Турецкой республики, на ее южных границах, будет хорошим условием для обеспечения территориальной целостности самой Сирии. В этом смысле мы поддерживали бы условия, направленные на деэскалацию в этой зоне", - отметил российский лидер.

Ранее сообщалось, что Турция и США договорились о создании на севере Сирии вдоль границы с Турцией зоны безопасности шириной 30-40 км. Контролировать ее, согласно договоренностям, должны совместно американская и турецкая стороны.

При этом для Турции важно, чтобы эта зона была свободна от курдов из партии Демократического союза и ее военного крыла - отрядов "Народной самообороны", которых Анкара причисляет к террористам и обвиняет их в связях с запрещенной в Турции Курдской рабочей партии.