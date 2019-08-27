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Регион 27.08.2019 21:20

Путин считает создание зоны безопасности на южных границах Турции залогом территориальной целостности Сирии

Россия понимает озабоченность Турции по вопросам безопасности у ее южных границ, и считает, что создание зоны безопасности на ее южных границах станет залогом территориальной целостности Сирии.

"Мы понимаем озабоченность Турции, связанную с обеспечением безопасности своих южных границ, считаем, что это законные интересы Турецкой республики", - заявил Путин по итогам переговоров со своим турецким коллегой на полях МАКС-2019.

"Мы исходим из того, что создание зоны безопасности для Турецкой республики, на ее южных границах, будет хорошим условием для обеспечения территориальной целостности самой Сирии. В этом смысле мы поддерживали бы условия, направленные на деэскалацию в этой зоне", - отметил российский лидер.

Ранее сообщалось, что Турция и США договорились о создании на севере Сирии вдоль границы с Турцией зоны безопасности шириной 30-40 км. Контролировать ее, согласно договоренностям, должны совместно американская и турецкая стороны.

При этом для Турции важно, чтобы эта зона была свободна от курдов из партии Демократического союза и ее военного крыла - отрядов "Народной самообороны", которых Анкара причисляет к террористам и обвиняет их в связях с запрещенной в Турции Курдской рабочей партии.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ЗОНА/БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]