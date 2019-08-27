Обвиняемый в крупной растрате экс-министр финансов Армении арестован

Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение в растрате в особо крупных размерах бывшему министру финансов, экс-главе налоговых и таможенных служб Армении Гагику Хачатряну.
"Хачатрян обвиняется по статье по п.1 ч.3 ст.38-179 УК Армении (соучастие в присвоении или растрате в особо крупных размерах, наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет)", - сообщили "Интерфаксу" в Специальной следственной службе.
По словам собеседника агентства, в рамках уголовного дела восстановлен ущерб государству в размере 800 млн драмов ($1,6 млн).
Служба национальной безопасности Армении уточнила, что Хачатрян обвиняется по двум статьям УК республики - "злоупотребление должностными полномочиями" и "соучастие в присвоении или растрате в особо крупных размерах", фигурант дела уже арестован.
В СНБ отметили, что арестован также Карен Хачатрян - родственник экс-главы Минфина, который работал в Комитете госдоходов.
Гагик Хачатрян много лет работал в системе налоговых и таможенных органов. С 2008 по 2014 гг. возглавлял Комитет государственных доходов Армении (включает налоговую и таможенную службы), после этого - до 2016 года был министром финансов.
Хачатрян считается одним из богатейших людей Армении. Является крупнейшим поставщиком шоколада в страну, в частности, ему принадлежит импорт в республику продукции торговой марки "Рошен". Армянские СМИ связывают с его именем приобретение в Зальцбурге за $200 млн кондитерской фабрики "Моцарт". Владеет несколькими сотнями гектаров сельскохозяйственных площадей, является конечным бенефициарием одной из крупнейших телекоммуникационных компаний Армении Ucom.
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