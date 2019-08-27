Могерини проведет в Хельсинки 28-29 августа неформальную встречу министров обороны стран ЕС

Двухдневный неформальный Совет ЕС на уровне министров обороны откроется в среду в Хельсинки под председательством высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности и обороны Федерики Могерини, сообщила пресс-служба совета.

В коммюнике отмечается, что повестка дня встречи включает в себя рабочий ужин 28 августа по темам искусственного интеллекта и новым технологиям, а также рабочие сессии по климату и обороне и по координации совместных морских операций и миссий.

Кроме того, запланирован рабочий обед 29 августа по теме гибридных угроз вместе с министрами иностранных дел ЕС, у которых в четверг начинается неформальный двухдневный совет "Гимних", говорится в сообщении пресс-службы.