Талибы заявляют о прогрессе в переговорах с США

Движение "Талибан" отмечает прогресс в переговорах с США, сообщают во вторник западные СМИ.

"В этом раунде переговоров у нас есть прогресс, и мы завершаем оформление оставшихся несогласованных пунктов (соглашения между "Талибаном" и США - ИФ)", - заявил представитель движения Сохаил Шахин.

22 августа СМИ сообщили, что США и движение "Талибан" в четверг приступили в Дохе к очередному раунду переговоров с целью урегулировать ситуацию в Афганистане.

Переговоры, проводимые в Катаре с конца прошлого года между талибами и американскими официальными лицами, принесли надежды на соглашение, которое позволит Вашингтону вывести войска из Афганистана в обмен на обязательства движения "Талибан" не использовать афганскую территорию в качестве базы для подготовки боевиков.