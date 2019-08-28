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Это интересно 28.08.2019 08:03

Космический корабль Cargo Dragon успешно приводнился в Тихом океане - SpaceX

Американский многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon, ранее во вторник отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС), в 23:21 мск штатно приводнился в Тихом океане, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Успешная посадкка Дрэгона подтверждена, он совершил третий полет к МКС", - говорится в сообщении компании.

Мягкое приводнение спускаемой капсулы с помощью парашютной системы было осуществлено в запланированном морском районе Тихого океана в 483 км к юго-западу от американского города Лонг-Бич (штат Калифорния). В месте посадки его ожидало зафрахтованное компанией SpaceX поисково-спасательные судно, которые обеспечит его доставку на сушу.

Корабль привез на Землю более 1,5 тонн груза, в том числе результаты ценных научных экспериментов, проведённых на МКС.

Как сообщалось, во вторник по командам из Центра управления полетами NASA в Хьюстоне 17-метровая рука-манипулятор Canadarm-2 отвела "грузовик" от МКС на безопасное расстояние и в 10:59 по времени восточного побережья США (17:59 мск) выпустила его в автономный полет для последующего схода с орбиты.

После пятичасового полета "грузовика" по команде с Земли на нем были включены двигатели на торможение для начала схождения с орбиты. Уже в атмосфере Земли перед приводнением на спускаемой капсуле штатно раскрылись посадочные парашюты.

В общей сложности корабль Cargo Dragon пробыл в составе МКС месяц. Он был выведен на орбиту 26 июля по московскому времени ракетой-носителем Falcon 9, стартовавшей с 40-го пускового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида.

27 июля американский "грузовик" успешно пристыковался к американскому сегменту МКС - модулю Harmony. Он доставил на станцию около 2,3 тонны груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Это был уже 18-й по счету полет Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX, которой принадлежит ракета-носитель Falcon 9 и автоматический грузовой космический корабль.

Коммерческие полеты "грузовиков" Cargo Dragon компании SpaceX осуществляются с 2012 года. Один из них окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9. Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX имеет контракт с NASA на 20 запусков "грузовика" на сумму $2 млрд.

В настоящее время экипаж МКС состоит из российских космонавтов Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американских астронавтов Кристины Кук, Ника Хейга и Эндрю Моргана, а также итальянца Луки Пармитано, представляющего Европейское космическое агентство.

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Тэги: США, МКС, КОРАБЛЬ, ПРИВОДНЕНИЕ


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