Астероид 2019 OU1 размером с пирамиду Хеопса в среду пролетит в 1 млн километров от Земли

Обнаруженный астрономами астероид 2019 OU1, сближающийся с Землей, в среду пролетит на минимальном расстоянии от планеты.
Как ранее сообщал "Роскосмос", астероид не представляет никакой опасности для планеты и человечества.
"Максимальное сближение космического объекта с Землей произойдет 28 августа 2019 года и составит 1 млн км", - говорилось в сообщении госкорпорации 12 августа.
"Даже учитывая, что данное расстояние в 40 раз меньше, чем расстояние от Земли до Венеры, факт сближения астероида не несет никакой угрозы и представляет интерес только с научной точки зрения", - сообщили тогда в Роскосмосе.
В корпорации сказали, что главный информационно-аналитический центр автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве отслеживает данный объект по заданиям Российской академии наук.
"При этом потенциально опасными расстояниями при сближении объектов естественного происхождения с Землей принято считать все расстояния меньше радиуса орбиты Луны (~ 384 000 км)", - заявили в Роскосмосе.
В начале августа британская пресса сообщила, что NASA засекло приближающийся к Земле астероид размером с пирамиду Хеопса.
По данным американского космического ведомства, космическое тело летит со скоростью более 45,5 тыс. км/ч и приблизится к Земле на минимальное расстояние 28 августа. В этот день астероид будет в 40 раз ближе к Земле, чем ближайшая планета Венера.
10 августа в относительной близости от Земли пролетел еще астероид, размер которого сопоставим с Эмпайр-Стейт Билдинг.
В начале этого года сообщалось, что Российская академия наук и "Роскосмос" приступили к разработке программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса - это астероиды и осколки космических камней.
"Но больший вред землянам несут не небесные тела, а космический мусор на околоземной орбите", - отмечалось в сообщении, размещённом 26 января на странице "Роскосмоса" в Twitter.
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