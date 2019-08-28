В МИД РФ считают, что Украина не готова к диалогу по возобновлению авиасообщения с Россией - газета

В министерстве иностранных дел РФ заявили, что Киев не проявляет интереса к урегулированию вопроса относительно возобновления авиасообщения с Россией, сообщает в среду газета "Известия".

"Случай с российским лайнером, который произошел 9 августа этого года, когда авиационная служба Украины дала разрешение на пролет российского гражданского лайнера над своей территорией, не дает оснований полагать, что власти Украины готовы к диалогу по возобновлению авиасообщения с Российской Федерацией", - приводит издание слова представителей МИД России.

В ведомстве пояснили, что "такое решение было принято строго в соответствии с нормами ИКАО (ICAO, Международная организация гражданской авиации - ИФ), так как надвигающийся грозовой фронт представлял реальную опасность для жизни пассажиров и экипажа воздушного судна", отмечается в статье.

Между тем в Госдуме РФ в беседе с газетой подчеркнули, что запрет на перелеты не был российской инициативой, таким образом, конечное слово по этому вопросу остается за Киевом.

"Россия всегда готова к диалогу, однако не намерена что-то навязывать Киеву. Именно Украина должна сделать первый шаг, поскольку она приняла решение запретить перелеты между странами", - заявил изданию председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

По словам депутата Верховной Рады Евгения Балицкого, новый президент Украины Владимир Зеленский все же может отменить запрет на авиасообщение с РФ, поскольку антироссийская политика уже не так популярна в стране, пишет газета.

"Возобновление авиасообщения с Россией для Украины играет очень важную роль. Это не только вопрос экономического характера и дополнительной прибыли для наших компаний. Восстановление авиасообщения также будет способствовать нормализации отношений с Россией и поиску решений накопившихся проблем. Кроме того, надо понимать, что введенные ограничения были абсолютно глупыми мерами, которые лишь осложнили жизнь тысячам украинских граждан, летавших ранее в Россию по работе или по личным соображениям", - подчеркнул Балицкий в беседе с "Известиями".

Кабинет министров Украины ввел запрет на транзитные полеты всех без исключения российских авиакомпаний в украинском авиапространстве в ноябре 2015 года. Авиасообщение между Украиной и РФ было прекращено с 25 октября ввиду введенных ранее санкций против авиакомпаний с обеих сторон.