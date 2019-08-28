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Трамп делает все, чтобы достичь соглашения с Китаем как можно скорее, но конкретных сроков нет - Помпео

Президент США Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы достичь соглашения с Китаем в ближайшее время, но конкретных сроков нет.

"Президент Трамп сосредоточился на том, чтобы сделать это (заключить соглашение с Китаем - ИФ) как можно быстрее. Я думаю, что был достигнут реальный прогресс, но я не хочу устанавливать сроки", - заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу ABC WRTV.

Ранее в понедельник Трамп сообщил, что американские представители, ответственные за вопросы торговли, получили два телефонных звонка от руководства Китая, в которых была выражена заинтересованность возобновлением переговоров о заключении торгового соглашения.

"Китай хочет заключить сделку", - сказал Трамп.

При этом, по словам президента, его команда примет предложение и вернется за стол переговоров.

Как сообщалось, в пятницу президент объявил, что уже действующие пошлины на китайские товары стоимостью $250 млрд будут повышены с 25% до 30%, а новая пошлина на товары стоимостью $300 млрд, которую планируется ввести с 1 сентября, составит не 10%, а 15%.

Такие меры последовали за решением Китая ввести дополнительные пошлины на товары американского импорта на общую сумму $75 млрд в год.

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Тэги: США, КИТАЙ, СОГЛАШЕНИЕ, ПОМПЕО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]