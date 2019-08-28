Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8868 RUR   0.0257 GBR   2.0771 TRY   0.2919

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.64 -0.53 Brent 58.70 -0.64

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.08.2019 09:13

Помпео надеется на то, что лидер КНДР пойдет на продолжение переговоров с США ради собственного народа

Лидер КНДР Ким Чен Ын ради счастливого будущего своего народа должен пойти на продолжение переговорного процесса с США и осуществить денуклеаризацию страны, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Надеюсь, что председатель Ким настроит свою команду на работу с моей командой", - сказал дипломат в интервью телеканалу NBC.

По словам госсекретаря, достижение соглашения будет отвечать интересам безопасности американского народа и обеспечит "светлое будущее народу Северной Кореи".

В ответ на вопрос о том, когда президент США Дональд Трамп в ответ на многочисленные ракетные пуски, которые КНДР предприняла в последнее время, займет в отношении Пхеньяна более жесткую позицию, Помпео сказал, что, именно благодаря Трампу, весь мир присоединился к санкциям против Северной Кореи.

"Северная Корея развивала свою ядерную программу годами, которые предшествовали нашему приходу к власти. Что сделал президент Трамп? Он смог сформировать уникальную глобальную коалицию. У нас сесть резолюции СБ ООН, которые оказывают реальное давление на Северную Корею, глобальные, не американские, а именно глобальные санкции, посредством которых мир просит Северную Корею отказаться от ядерного оружия и осуществить денуклеаризацию", - заявил глава американской дипломатии.

Ранее глава МИД КНДР Ли Ен Хо обвинил Помпео в том, что он создает препятствия на пути переговоров США и КНДР и больше заинтересован в удовлетворении личных политических амбиций, чем в выстраивании американской внешней политики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, КНДР, НАДЕЖДА


Похожие новости


Помпео готов продолжить работать с Трампом и после выборов 2020 года Вашингтон готов к переговорам с Тегераном без предварительных условий - Помпео Помпео пообещал Ирану новые санкции и изоляцию из-за ядерной программы Поддержка США Грузии укрепит безопасность на Кавказе - Помпео Помпео предупредил Европу, что сотрудничество с китайской Huawei опасно Госсекретарь США обсудил с канцлером ФРГ Украину, Иран и Афганистан - госдеп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]