Помпео надеется на то, что лидер КНДР пойдет на продолжение переговоров с США ради собственного народа

Лидер КНДР Ким Чен Ын ради счастливого будущего своего народа должен пойти на продолжение переговорного процесса с США и осуществить денуклеаризацию страны, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Надеюсь, что председатель Ким настроит свою команду на работу с моей командой", - сказал дипломат в интервью телеканалу NBC.
По словам госсекретаря, достижение соглашения будет отвечать интересам безопасности американского народа и обеспечит "светлое будущее народу Северной Кореи".
В ответ на вопрос о том, когда президент США Дональд Трамп в ответ на многочисленные ракетные пуски, которые КНДР предприняла в последнее время, займет в отношении Пхеньяна более жесткую позицию, Помпео сказал, что, именно благодаря Трампу, весь мир присоединился к санкциям против Северной Кореи.
"Северная Корея развивала свою ядерную программу годами, которые предшествовали нашему приходу к власти. Что сделал президент Трамп? Он смог сформировать уникальную глобальную коалицию. У нас сесть резолюции СБ ООН, которые оказывают реальное давление на Северную Корею, глобальные, не американские, а именно глобальные санкции, посредством которых мир просит Северную Корею отказаться от ядерного оружия и осуществить денуклеаризацию", - заявил глава американской дипломатии.
Ранее глава МИД КНДР Ли Ен Хо обвинил Помпео в том, что он создает препятствия на пути переговоров США и КНДР и больше заинтересован в удовлетворении личных политических амбиций, чем в выстраивании американской внешней политики.
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