Гонконг переживает самое тяжелое время со дня возвращения его под юрисдикцию Китая - глава МИД КНР

В настоящее время ситуация в Гонконге является самой напряженной со времени возвращения города под юрисдикцию Китая, заявил министр иностранных дел Ван И.

"Сейчас ситуация в Гонконге является самой срезной с момента его возращения в лоно родины", - признал дипломат на встрече с делегацией торговой палаты Гонконга, занимающейся реализацией программы "Один пояс, один путь".

Ван И призвал бизнесменов "высоко поднять знамя любви к Китаю, любви к Гонконгу, сплотить все слои гонконгского общества, решительно поддержать действия правительства этого специального административного района по наведению порядка и прекращению насилия".

Гонконг - бывшая британская колония, которая была возвращена Китаю в 1997 году.

В июне текущего года в Гонконге начались массовые протесты из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволили бы Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.