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Дальнее зарубежье 28.08.2019 09:28

Гонконг переживает самое тяжелое время со дня возвращения его под юрисдикцию Китая - глава МИД КНР

В настоящее время ситуация в Гонконге является самой напряженной со времени возвращения города под юрисдикцию Китая, заявил министр иностранных дел Ван И.

"Сейчас ситуация в Гонконге является самой срезной с момента его возращения в лоно родины", - признал дипломат на встрече с делегацией торговой палаты Гонконга, занимающейся реализацией программы "Один пояс, один путь".

Ван И призвал бизнесменов "высоко поднять знамя любви к Китаю, любви к Гонконгу, сплотить все слои гонконгского общества, решительно поддержать действия правительства этого специального административного района по наведению порядка и прекращению насилия".

Гонконг - бывшая британская колония, которая была возвращена Китаю в 1997 году.

В июне текущего года в Гонконге начались массовые протесты из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволили бы Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.

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Тэги: КИТАЙ, МИД, ГОНКОНГ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]