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Дальнее зарубежье 28.08.2019 09:53

Сеул проверяет морскую воду после сообщений о возможной утечке радиоактивных отходов из КНДР

Правительство Южной Кореи проводит анализ морской воды, собранной вблизи межкорейской морской границы, сообщило в среду министерство по делам объединения на фоне сообщений о возможной утечке радиоактивных отходов с северокорейского уранового завода в Желтое море.

"После сообщений СМИ правительство анализирует морскую воду, собранную вблизи Северной пограничной линии в пятницу утром", - сказал представитель министерства Ли Санг Мин на регулярном брифинге для прессы.

"Для получения результатов проверки потребуется около двух недель", - добавил он.

Ранее в этом месяце радио "Свободная Азия" со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что завод по обогащению урана в северокорейском Пхенсане может сливать радиоактивные отходы в море через реку Рьесонг.

Во вторник сайт 38 North написал, что сообщение об утечке отходов из Пхенсана является "точным".

"Возможно, даже более важным, чем воздействие на окружающую среду, эксплуатация объекта является еще одним свидетельством того, что Пхеньян продолжает и уделяет приоритетное внимание своей программе по производству высокообогащенного урана для ядерного оружия", - отмечается в статье, опубликованной на сайте.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ПРОБЫ, ОТХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]