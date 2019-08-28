Сеул проверяет морскую воду после сообщений о возможной утечке радиоактивных отходов из КНДР

Правительство Южной Кореи проводит анализ морской воды, собранной вблизи межкорейской морской границы, сообщило в среду министерство по делам объединения на фоне сообщений о возможной утечке радиоактивных отходов с северокорейского уранового завода в Желтое море.
"После сообщений СМИ правительство анализирует морскую воду, собранную вблизи Северной пограничной линии в пятницу утром", - сказал представитель министерства Ли Санг Мин на регулярном брифинге для прессы.
"Для получения результатов проверки потребуется около двух недель", - добавил он.
Ранее в этом месяце радио "Свободная Азия" со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что завод по обогащению урана в северокорейском Пхенсане может сливать радиоактивные отходы в море через реку Рьесонг.
Во вторник сайт 38 North написал, что сообщение об утечке отходов из Пхенсана является "точным".
"Возможно, даже более важным, чем воздействие на окружающую среду, эксплуатация объекта является еще одним свидетельством того, что Пхеньян продолжает и уделяет приоритетное внимание своей программе по производству высокообогащенного урана для ядерного оружия", - отмечается в статье, опубликованной на сайте.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана
ВВС Азербайджана и Турции в сентябре проведут совместные учения
Руководство Армении сознательно идет на эскалацию в карабахском урегулировании – МИД Азербайджана
Азербайджан на 3 месяца обнулил таможенную ставку на импорт бензина с октановым числом менее 95 и 92
Вступает в силу понижение веса акций ЛУКОЙЛа в индексах MSCI
Нефть растет на сигналах сокращения запасов в США, Brent близка к $60 за баррель
Более 30 человек получили пищевое отравление на свадьбе в Исмаиллах
Астероид 2019 OU1 размером с пирамиду Хеопса в среду пролетит в 1 млн километров от Земли
Космический корабль Cargo Dragon успешно приводнился в Тихом океане - SpaceX
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Фуад Мурадов станет почетным гостем CEO Lunch Baku
Начните все с нуля с AccessBank!
Обновленное мобильное приложение Ulduzum от Bakcell: доступ к эксклюзивным скидкам и предложениям
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США