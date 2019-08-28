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Дальнее зарубежье 28.08.2019 10:10

Лондон, Париж и Берлин призвали в ООН сохранять санкции против КНДР

Дипломаты из Великобритании, Франции и Германии указали в ООН на необходимость сохранения международных санкций в отношении Северной Кореи после недавно проведенных Пхеньяном ракетных испытаний.

"Международные санкции должны быть сохранены, и они должны в полной мере и строго соблюдаться до тех пор, пока ядерная и баллистическая программы Северной Кореи не будут ликвидированы", - говорится в совместном заявлении этих трех стран, опубликованном по итогам созванного ими заседания СБ ООН. Оно состоялось ранее во вторник за закрытыми дверями.

В нем стороны "выразили обеспокоенность недавней серией пусков баллистических ракет, осуществленных КНДР". В заявлении указывается, что такие пуски нарушают резолюции СБ ООН.

В течение лета в КНДР провели целую серию испытаний баллистических ракет малой дальности.

Однако президент США Дональд Трамп не стал критиковать эти действия. Он неоднократно заявлял журналистам, что договаривался о том, чтобы Пхеньян не проводил ядерных испытаний, и пуски ракет малой дальности он угрозой не считает.

"Ему нравится испытывать ракеты", - заметил Трамп, говоря о лидере КНДР Ким Чен Ыне.

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Тэги: ЕВРОПА, КНДР, САНКЦИИ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]