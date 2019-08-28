Лондон, Париж и Берлин призвали в ООН сохранять санкции против КНДР

Дипломаты из Великобритании, Франции и Германии указали в ООН на необходимость сохранения международных санкций в отношении Северной Кореи после недавно проведенных Пхеньяном ракетных испытаний.
"Международные санкции должны быть сохранены, и они должны в полной мере и строго соблюдаться до тех пор, пока ядерная и баллистическая программы Северной Кореи не будут ликвидированы", - говорится в совместном заявлении этих трех стран, опубликованном по итогам созванного ими заседания СБ ООН. Оно состоялось ранее во вторник за закрытыми дверями.
В нем стороны "выразили обеспокоенность недавней серией пусков баллистических ракет, осуществленных КНДР". В заявлении указывается, что такие пуски нарушают резолюции СБ ООН.
В течение лета в КНДР провели целую серию испытаний баллистических ракет малой дальности.
Однако президент США Дональд Трамп не стал критиковать эти действия. Он неоднократно заявлял журналистам, что договаривался о том, чтобы Пхеньян не проводил ядерных испытаний, и пуски ракет малой дальности он угрозой не считает.
"Ему нравится испытывать ракеты", - заметил Трамп, говоря о лидере КНДР Ким Чен Ыне.
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