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Макроэкономика 28.08.2019 09:32

Манат укрепился к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 28 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 28 августа ЦБА определил 1,8848 манат/1EUR (27 августа - 1,8868 /1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 28 августа снизил 0,0256 манат/1RUB (27 августа - 0,0257 манат/1RUB).

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЦБ, ВАЛЮТЫ, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]