Манат укрепился к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 28 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 28 августа ЦБА определил 1,8848 манат/1EUR (27 августа - 1,8868 /1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 28 августа снизил 0,0256 манат/1RUB (27 августа - 0,0257 манат/1RUB).

Б.Рустамбеков