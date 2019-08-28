Нефть растет на сигналах сокращения запасов в США, Brent близка к $60 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают подъем в среду после роста накануне, вызванного данными Американского института нефти (API) о существенном сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе.
Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 подорожали на $0,4 (0,67%) - до $59,91 за баррель. На торгах во вторник цена повысилась на $0,81 (1,38%) и составляла на закрытие $59,51 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,51 (0,93%), до $55,44 за баррель. На предыдущих торгах WTI подскочила в цене на $1,29 (2,4%), до $54,93 за баррель.
Как стало известно из сообщения API, собирающего данные на добровольной основе, запасы нефти в Штатах на минувшей неделе рухнули на 11,1 млн баррелей. Если эти данные подтвердятся в официальном отчете министерства энергетики, который будет обнародован в среду, падение запасов станет рекордным с июня.
Также API сообщил о сокращении запасов бензина и дистиллятов в совокупности на 2,8 млн баррелей.
Отчет Минэнерго США выйдет в 17:30 мск, и опрошенные Bloomberg эксперты ожидают, что он укажет на сокращение товарных запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,85 млн баррелей.
"Гигантское падение запасов на какое-то время отодвинуло на задний план опасения по поводу рецессии в США", - говорит управляющий партнер VM Markets Стивен Иннз. Особенно порадовало инвесторов сокращение запасов продуктов нефтепереработки, добавил эксперт.
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