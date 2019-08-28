Азербайджан на 3 месяца обнулил таможенную ставку на импорт бензина с октановым числом менее 95 и 92

Кабинет министров Азербайджана временно обнулил ставки таможенных пошлин на бензины, импортируемые в республику, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабмине.

"Решением Кабмина, с 1 сентября 2019 года сроком на 90 дней таможенные пошлины на ввоз в Азербайджан автомобильного бензина AI-95 и AI-92 снижены с 15% до нуля", - отмечается в постановлении правительства.

Также решением правительства, ставки по акцизам на импортируемый в страну бензин с содержанием свинца не более 0,013 грамм на литр и октановым числом менее 95 и 92 снижены с 200 манатов до 1 маната за тонну.

В октябре 2018 года правительство Азербайджана уже применяло аналогичные льготы на импортируемый бензин. Тогда действие льгот также было рассчитано на 90 дней.

Как сообщалось ранее, компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует в октябре 2019 года остановить Бакинский НПЗ (БНПЗ) на ремонт.

В компании отмечали, что импорт автомобильного бензина AI-92 на период остановки БНПЗ будет зависеть от внутреннего спроса на тот момент на этот нефтепродукт и от запасов бензина.

Б.Рустамбеков