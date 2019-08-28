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СНГ 28.08.2019 10:05

Подъезд жилого дома разрушен взрывом газа в Львовской области - два человека погибли

Спасатели обнаружили на месте обрушения подъезда в четырехэтажном жилом доме в поселке Дрогобыч Львовской области тела двух погибших.

"В 8:20 на месте обвала подъезда жилого дома по ул.Грушевского, в г.Дрогобыч найден еще один погибший. Так, по состоянию на 8:30, погибли два человека и семеро госпитализированы, из них четыре ребенка", - говорится в сообщении на сайте Госслужбы Украины по ЧС.

К проведению поисково-спасательных работ всего привлечено 399 человек и 39 единиц техники.

В ночь на среду в Дрогобыче в четырехэтажном четырехподъездном жилом доме произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

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Тэги: УКРАИНА, ДРОГОБЫЧ, ОБРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]