Подъезд жилого дома разрушен взрывом газа в Львовской области - два человека погибли

Спасатели обнаружили на месте обрушения подъезда в четырехэтажном жилом доме в поселке Дрогобыч Львовской области тела двух погибших.

"В 8:20 на месте обвала подъезда жилого дома по ул.Грушевского, в г.Дрогобыч найден еще один погибший. Так, по состоянию на 8:30, погибли два человека и семеро госпитализированы, из них четыре ребенка", - говорится в сообщении на сайте Госслужбы Украины по ЧС.

К проведению поисково-спасательных работ всего привлечено 399 человек и 39 единиц техники.

В ночь на среду в Дрогобыче в четырехэтажном четырехподъездном жилом доме произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.