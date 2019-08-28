Более 30 человек получили пищевое отравление на свадьбе в Исмаиллах

Массовое пищевое отравление произошло в селе Газли Исмаиллинского района Азербайджана, сообщает в среду пресс-служба министерства здравоохранения.

«33 человека обратились в Исмаиллинскую центральную районную больницу в результате отравления во время свадьбы. К утру 28 августа в больнице осталось всего 4 человека, включая двух детей. Ожидается, что в ближайшее время они также будут отпущены домой», - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минздрава, пострадавшие после оказания необходимой медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение.

Б.Рустамбеков