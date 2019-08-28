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Происшествия 28.08.2019 10:12

Более 30 человек получили пищевое отравление на свадьбе в Исмаиллах

Массовое пищевое отравление произошло в селе Газли Исмаиллинского района Азербайджана, сообщает в среду пресс-служба министерства здравоохранения.

«33 человека обратились в Исмаиллинскую центральную районную больницу в результате отравления во время свадьбы. К утру 28 августа в больнице осталось всего 4 человека, включая двух детей. Ожидается, что в ближайшее время они также будут отпущены домой», - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минздрава, пострадавшие после оказания необходимой медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ОТРАВЛЕНИЕ, МАССОВОЕ, СВАДЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]