Более 30 человек получили пищевое отравление на свадьбе в Исмаиллах

Массовое пищевое отравление произошло в селе Газли Исмаиллинского района Азербайджана, сообщает в среду пресс-служба министерства здравоохранения.
«33 человека обратились в Исмаиллинскую центральную районную больницу в результате отравления во время свадьбы. К утру 28 августа в больнице осталось всего 4 человека, включая двух детей. Ожидается, что в ближайшее время они также будут отпущены домой», - говорится в сообщении ведомства.
По данным Минздрава, пострадавшие после оказания необходимой медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение.
Б.Рустамбеков
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