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Дальнее зарубежье 28.08.2019 10:18

Бразилия примет финпомощь на тушение лесов Амазонии, если сама будет следить за распределением средств

Бразилия готова принять иностранную финансовую помощь для борьбы с пожарами в Амазонии, но лишь в случае, если контроль за этими средствами будет осуществлять бразильская сторона, сообщил журналистам пресс-секретарь президента страны Отавиу Баррус.

"Ключевой момент состоит в том, что по поступлении в Бразилию эти деньги будут находиться под контролем бразильского народа", - сказал он.

Накануне бразильское правительство отказалось от финансовой помощи в $20 млн, которую страны G7 планировали выделить на тушение пожаров в Амазонии.

"Мы отказываемся (от помощи - ИФ), потому что мы усматриваем в этом вмешательство, - заявил посол Бразилии во Франции Луис Фернанду Серра французскому телевидению. - Решение G7 оказать помощь было принято без обсуждения этого вопроса с Бразилией".

Глава канцелярии президента Бразилии Оникс Лоренсони также негативно прокомментировал планы стран G7.

"Спасибо, но эти средства будут более подходящими для восстановления лесов в Европе", - сказал он.

Он обвинил Макрона в том, что тот "хочет преподать урок Бразилии", в то время как сам "не смог предотвратить пожар в соборе (Нотр-Даме - ИФ), который является объектом всемирного наследия".

Ранее сообщалось, что лидеры G7 договорились на саммите в Биаррице выделить $20 млн, чтобы помочь Бразилии справиться с пожарами в Амазонии, которые вызвали обеспокоенность и осуждение со стороны международного сообщества.

Пожары в дождевых лесах Амазонии на территории Бразилии начались в начале августа. В некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение. С каждым днем количество очагов возгорания увеличивается, и, по данным Института экологических исследований Амазонки (IPAM), количество очагов возгорания в большинстве бразильских штатов выше, чем за последние четыре года.

Эксперты отмечают, что причина резкого роста очагов возгорания кроется не только в засухе, но и в процессе обезлесения, когда огонь применяется для освобождения земель под фермы или предприятия. Экологи обвиняют в этом президента Бразилии Жаира Болсонару, который никогда не скрывал пренебрежительного отношения к вопросам экологии.

Наиболее сильно от пожаров в настоящее время страдают штаты Рорайма, Акри, Рондония и Амазонас на севере страны.

С начала этого года в Бразилии зафиксировали свыше 75 тыс. очагов возгорания, больше их было только в 2013 году. В прошлом году к августу было зафиксировано примерно 40 тыс. возгораний.

Леса горят не только в Бразилии, но и в соседних с ней государствах. Лесные пожары также зафиксированы в Венесуэле, Боливии, Колумбии, Перу, Гайане.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, АМАЗОНИЯ, ПОЖАРЫ, ПОМОЩЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]