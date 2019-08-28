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СНГ 28.08.2019 13:32

Премьер Молдавии планирует обсудить в Москве торговые отношения и вывод российских войск из Приднестровья

Премьер-министр Молдавии Майя Санду приняла приглашение главы правительства РФ Дмитрия Медведева и в сентябре отправится с визитом в Москву.

"В первую очередь, мы хотим обсудить торговлю, как было объявлено ранее. Мы хотим убедить правительство РФ снять ограничения, наложенные после того, как Республика Молдова подписала Соглашение о свободной торговле с Европейским союзом. Конечно же, мы будем обсуждать вопрос поставок газа и цены в будущем контракте, который должен быть подписан до конца текущего года. Обсудим и вывод войск, вывоз боеприпасов из Приднестровья. Мы намерены жестко высказать свою позицию относительно того, что это должно быть сделано", - заявила Санду в интервью радиостанции Europa libera ("Свободная Европа").

По ее словам, отдельно будет обсуждаться вопрос урегулирования приднестровского конфликта.

"Мы должны твердо заявить, что правительство выступает против федерализации, и что данный вопрос даже не может рассматриваться. Никакой план решения приднестровской проблемы не может обсуждаться без ведома правительства и за спиной граждан страны. Я думаю, что все осознают необходимость участия граждан Республики Молдова в решении приднестровской проблемы, и нам известно, что граждане никогда не дадут своего согласия на федерализацию", - подчеркнула премьер-министр.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]