Спецпосланник ООН по Сирии продолжит встречи с целью формирования конституционного комитета

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен планирует провести еще серию встреч для завершения работы над сирийским конституционным комитетом.
"Я высоко ценю сильную поддержку, которую я получаю в ООН в усилиях по финализации состава конституционного комитета в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254, а также в работе по прекращению насилия в Сирии. Предстоят еще встречи", - написал Педерсен в твиттере.
Решение о создании конституционного комитета было принято на прошедшем 30 января 2018 года в Сочи конгрессе сирийского национального диалога.
Комитет будет работать в Женеве и его основной задачей должна стать подготовка конституционной реформы.
Комитет состоит из трех групп, включающих представителей от правительства, оппозиции и гражданского общества. Две первых группы уже сформированы, проблемы возникли с согласованием кандидатур для третьей.
Первоначально планировалось, что комитет начнет работу еще в январе этого года, однако преодоление разногласий по составу группы от гражданского общества затянулось.
Российская сторона заявляла в августе, что формирование комитета близится к завершению и что эта структура может заработать уже в сентябре.
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