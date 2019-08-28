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Регион 28.08.2019 14:20

Второй этап поставок С-400 Турции будет осуществляться по воздуху - глава ФСВТС России

Несколько десятков российских самолетов выполнят полеты в Турцию в рамках второго этапа поставок систем ПВО С-400, сообщил, отвечая на вопрос "Интерфакса", глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

"Тоже воздушным транспортом. Несколько десятков рейсов, вы представляете, сколько это оборудования", - сказал он в среду журналистам на авиасалоне "МАКС".

По словам Д.Шугаева, прежде всего, будет задействована авиация Минобороны РФ.

Второй этап поставок С-400 Турции начался во вторник.

Первый этап поставок в Турцию С-400 завершился 25 июля. Поставки осуществлялись военно-транспортными самолетами Минобороны РФ. Они выполнили три десятка рейсов.

По словам экспертов "Интерфакса", на первом этапе Турция получила два дивизиона С-400.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400. Сделка, которую критикуют США, оценивается в $2,5 млрд.

В июле в интервью "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Россия исполнит контракт на поставку С-400 Турции в 2019 году.

"Мы очень четко идем по графику контракта, не сорвав ни одного мероприятия. Реализация контракта, включая подготовку турецких специалистов, безусловно, завершится в этом году", - сказал Борисов.

Часть контракта, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, оформлена в кредит. Официально не сообщалось, в какой валюте Турция платит за С-400.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, С/400, РЕЙСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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