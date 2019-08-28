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Инвесторы Thomas Cook поддержали план по спасению компании китайской Fosun

Кредиторы и держатели облигаций британской туристической компании Thomas Cook Group поддержали план спасения компании, предложенный китайской Fosun Tourism Group и предусматривающий инвестиции в размере 950 млн фунтов стерлингов ($1,04 млрд).

Fosun согласилась предоставить 450 млн фунтов в обмен на как минимум 75%-ную долю туроператора Thomas Cook и 25%-ную долю авиакомпании, входящей в группу. Кредиторы вложат аналогичную сумму и конвертируют принадлежащий им долг в оставшуюся долю акций, говорится в пресс-релизе Thomas Cook.

На этой новости стоимость облигаций компании на сумму 750 млн евро с погашением в 2022 году выросла на 48%. Однако ее акции упали на 15% ввиду того, что план предусматривает серьезное размывание капитала.

Ожидается, что план будет реализован в октябре 2019 года после заключения формального соглашения и получения одобрения регуляторов.

Thomas Cook, одна из крупнейших туристических компаний Европы, столкнулась с финансовыми сложностями на фоне острой конкуренции на туристическом рынке и неопределенности, связанной с Brexit. Долг компании на 31 марта 2019 года составлял около 1,9 млрд фунтов, а ее прибыль продолжает снижаться.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КИТАЙ, ТУРОПЕРАТОР, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]