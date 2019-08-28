Траты родителей на покупки для ребенка к школе увеличились вдвое за два года - опрос

Объем планируемых и совершенных расходов на подготовку ребенка к школе за последние два года увеличился более, чем в два раза, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Согласно результатам социологического исследования, в 2017 году родители тратили на подготовку одного ребенка к учебному году, в среднем, 12 тыс. 745 рублей, в настоящее время средний объем расходов оценивается в 26 тыс. 986 рублей.
По данным ВЦИОМ, половина этой суммы, 13 тыс. 431 рубль, уходит на покупку школьной и спортивной формы и обуви. Два года назад траты на эти цели составляли 6 тыс. 442 рубля.
Социологи отмечают, что на покупку школьной сумки (портфеля, рюкзака, ранца) сейчас родители, в среднем, тратят 3 тыс. 636 рублей, тогда как в 2017 году на это уходило 1 тыс. 785 рублей.
За учебники и рабочие тетради придется заплатить, в среднем, 3 тыс. 119 рублей, два года назад они обходились в 1 тыс. 197 рублей.
По данным ВЦИОМ, на покупку пеналов и альбомов потребуется выделить 2 тыс. 217 рублей, в 2017 году траты на это оценивались в 1 тыс. 773 рубля.
Взносы на охрану, техническое оснащение класса, моющие средства (собираются по договоренности с администрацией школы и с другими родителями) составляют 1 тыс. 781 рубль, средний объем трат на данные нужды два года назад оценивался в 649 рублей.
Социологи пришли к выводу, что добровольный спонсорский взнос родителей более, чем в пять раз превышает расходы на аналогичные цели два года назад - 1 тыс. 625 рублей против 310 рублей.
Цветы и подарки учителям в настоящее время, в среднем, обходятся в 1 тыс. 117 рублей, в 2017 году для этого достаточно было 589 рублей.
По данным ВЦИОМ, около половины россиян (47%) имеют детей и внуков школьного возраста, и три четверти из них (75%) в последние пять лет совершали траты на подготовку ребенка к школе.
Социологи также отмечают снижение удельного веса сторонников подготовки к школе полностью за счет бюджетных средств. Девять лет назад таких респондентов было 28%, в настоящее время почти вдвое меньше.
Инициативный всероссийский опрос был проведен 23 августа 2019 года среди 1600 респондентов.
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