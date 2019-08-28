Представитель талибов заявил о близости к соглашению с США на переговорах в Дохе

Движение "Талибан" и США близки к заключению окончательного соглашения, сообщил представитель талибов на переговорах в Катаре Сухейль Шахин.

"Переговоры продолжатся сегодня. Мы близки к соглашению", - написал Шахин в своем твиттере в среду.

Со своей стороны официальный представитель движения Забиулла Муджахид заявил журналистам, что на переговорах в Дохе стороны не обсуждали вопрос создания в Афганистане временного переходного правительства.

"Мы не обсуждали вопросы создания временного правительство, этот вопрос касается лишь самих афганцев. С американцами мы обсуждаем условия прекращения их оккупации. После того, как будут определены сроки вывода иностранных войск из страны, появятся условия для проведения межафганского диалога", - приводит слова представителя "Талибан" иранская радиостанция Pars Today.

22 августа СМИ сообщили, что США и движение "Талибан" приступили в Дохе к очередному раунду переговоров с целью урегулировать ситуацию в Афганистане.

Переговоры, проводимые в Катаре с конца 2018 года между талибами и американскими официальными лицами, принесли надежды на соглашение, которое позволит Вашингтону вывести войска из Афганистана в обмен на обязательства движения "Талибан" не использовать афганскую территорию в качестве базы для подготовки боевиков.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что переговоры с талибами идут "очень хорошо". Он отметил, что США, действительно, сократили военное присутствие в Афганистане приблизительно до 13 тыс. человек.