Представитель талибов заявил о близости к соглашению с США на переговорах в Дохе

Движение "Талибан" и США близки к заключению окончательного соглашения, сообщил представитель талибов на переговорах в Катаре Сухейль Шахин.
"Переговоры продолжатся сегодня. Мы близки к соглашению", - написал Шахин в своем твиттере в среду.
Со своей стороны официальный представитель движения Забиулла Муджахид заявил журналистам, что на переговорах в Дохе стороны не обсуждали вопрос создания в Афганистане временного переходного правительства.
"Мы не обсуждали вопросы создания временного правительство, этот вопрос касается лишь самих афганцев. С американцами мы обсуждаем условия прекращения их оккупации. После того, как будут определены сроки вывода иностранных войск из страны, появятся условия для проведения межафганского диалога", - приводит слова представителя "Талибан" иранская радиостанция Pars Today.
22 августа СМИ сообщили, что США и движение "Талибан" приступили в Дохе к очередному раунду переговоров с целью урегулировать ситуацию в Афганистане.
Переговоры, проводимые в Катаре с конца 2018 года между талибами и американскими официальными лицами, принесли надежды на соглашение, которое позволит Вашингтону вывести войска из Афганистана в обмен на обязательства движения "Талибан" не использовать афганскую территорию в качестве базы для подготовки боевиков.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что переговоры с талибами идут "очень хорошо". Он отметил, что США, действительно, сократили военное присутствие в Афганистане приблизительно до 13 тыс. человек.
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