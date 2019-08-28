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СНГ 28.08.2019 15:11

Гражданские активисты в Казахстане создали коалицию для разработки реформ, изменения выборного законодательства

Коалиция гражданских инициатив в Казахстане, которая в среду объявила о своем создании, намерена подготовить законопроекты для изменения выборного законодательства страны.

"Коалиция будет формировать политическую повестку дня, разрабатывать предложения по общественно значимым вопросам жизни казахстанцев. Коалиция будет привлекать профессионалов для разработки реформ. После общественного обсуждения и принятия плана реформ мы все вместе потребуем их исполнения", - говорится в декларации Коалиции гражданских инициатив, представленной на брифинге в Алматы объединением гражданских активистов и неправительственных организаций.

Приоритетными задачами Коалиции в ближайшие месяцы организаторы назвали разработку и лоббирование проектов нормативных правовых актов по выборному законодательству, организации площадок по вопросам правовой и финансовой грамотности и выборным процессам, создание юридической палаты для защиты интересов гражданского общества, запуск медиа-площадки.

К Коалиции присоединились и поддержали политическая партия ОСДП (Общенациональная социал-демократическая партия), гражданские объединения HAQ, "За реформу МВД", "Молодежное движение Абадан", "Альянс независимых наблюдателей", "Недра принадлежат народу", Клуб любителей Конституции, "Тауелсиз бакылаушылар" (Независимые наблюдатели), "Информационное агентство потребителей".

Согласно национальному реестру бизнес-идентификационных номеров, в Казахстане по состоянию на 9 апреля 2019 года зарегистрированы семь политических партий: "Нур Отан", демократическая партия Казахстана "Ак Жол", Коммунистическая народная партия Казахстана, народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", политическая партия "Бирлик", демократическая партия Казахстана "Азат" и Общенациональная социал-демократическая партия.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АКТИВИСТЫ, КОАЛИЦИЯ, РЕФОРМЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]