ФСВТС: Россия и Турция обсуждают совместную разработку истребителя поколения 4++

Россия и Турция обсуждают разработку истребителя поколения 4++, но говорить о начале работ над совместным самолетом пока рано, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"Что касается разработки перспективных летательных аппаратов, то в настоящее время стороны (Россия и Турция - ИФ) ведут технические консультации и переговоры по самолету поколения 4++, а также первые пробные консультации по пятому поколению",- заявили в пресс-службе.

"Однако делать заявления о начале работ по созданию Россией и Турцией нового совместного самолета на сегодняшний день преждевременно",- подчеркнули в ФСВТС России.

Ранее глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия готова обсудить с Турцией сотрудничество по разработке турецкого национального истребителя пятого поколения.

"Вы знаете, что у них (Турции, - "ИФ") есть проект TFX (разработка истребителя пятого поколения, - "ИФ") - мы в части индустриального сотрудничества готовы обсуждать с ними и эти темы", - заявил Шугаев журналистам в среду на авиасалоне "МАКС-2019".

"Тем более, вчера два лидера подчеркнули, что индустриальное и промышленное сотрудничество, технологическое сотрудничество двух стран возможно и желаемо. Наша страна и наша промышленность в принципе готовы", - сказал глава ФСВТС.

27 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсуждал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сотрудничество по современной российской истребительной авиации.

Он добавил: "Многое, на мой взгляд, заинтересовало наших турецких партнеров, и не только с точки зрения приобретения, но и с точки зрения совместного производства".

В ходе переговоров, по его словам, обсуждалось не только сотрудничество в военно-технической сфере, но и в гражданских областях.