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Регион 28.08.2019 15:45

Лесной пожар на востоке Грузии ликвидирован через пять дней после возгорания

Природный пожар, с которым в течение пяти дней и ночей боролись в лесном массиве, прилегающем к селу Ахалсопели Кварельского муниципалитета (регион Кахетия в Восточной Грузии), ликвидирован в среду.

"Пожар полностью ликвидирован. На месте с целью превенции останутся около 40 пожарных-спасателей, которые будут осуществлять мониторинг ситуации", - сообщает в среду Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По последним данным, сгорело 20 гектаров лесного массива.

В тушении пожара участвовали 250 пожарных-спасателей, а также три вертолета пограничной полиции МВД, которые выполнили 191 полет и слили на огненные очаги 382 тонны воды. Из-за сложного рельефа местности была задействована также гусеничная спецтехника Минобороны Грузии, которая прокладывала дороги в лесу, что дало возможность пожарным машинам максимально близко подступиться к огневым очагам.

В тушении пожара участвовали местные жители, которые делали все, чтобы огонь не распространился на близлежащие населенные пункты.

Причина возникновения пожара пока не установлена. МВД Грузии ведет расследование в соответствии со статьей 187 ч.2 УК (повреждение или уничтожение имущества из-за неосторожного обращения с огнём, повлекшие значительный ущерб).

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЛЕС, ПОЖАР, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]