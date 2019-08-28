Лесной пожар на востоке Грузии ликвидирован через пять дней после возгорания

Природный пожар, с которым в течение пяти дней и ночей боролись в лесном массиве, прилегающем к селу Ахалсопели Кварельского муниципалитета (регион Кахетия в Восточной Грузии), ликвидирован в среду.

"Пожар полностью ликвидирован. На месте с целью превенции останутся около 40 пожарных-спасателей, которые будут осуществлять мониторинг ситуации", - сообщает в среду Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По последним данным, сгорело 20 гектаров лесного массива.

В тушении пожара участвовали 250 пожарных-спасателей, а также три вертолета пограничной полиции МВД, которые выполнили 191 полет и слили на огненные очаги 382 тонны воды. Из-за сложного рельефа местности была задействована также гусеничная спецтехника Минобороны Грузии, которая прокладывала дороги в лесу, что дало возможность пожарным машинам максимально близко подступиться к огневым очагам.

В тушении пожара участвовали местные жители, которые делали все, чтобы огонь не распространился на близлежащие населенные пункты.

Причина возникновения пожара пока не установлена. МВД Грузии ведет расследование в соответствии со статьей 187 ч.2 УК (повреждение или уничтожение имущества из-за неосторожного обращения с огнём, повлекшие значительный ущерб).