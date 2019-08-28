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Дальнее зарубежье 28.08.2019 16:14

Toyota покупает 5% Suzuki на $900 млн в рамках долгосрочного партнерства

Крупнейший японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. и конкурирующая Suzuki Motor Corp. пришли к соглашению об укреплении партнерства путем приобретения акций друг друга, говорится в их совместном пресс-релизе.

Согласно условиям договора, Toyota приобретает около 5% акций Suzuki на сумму 96 млрд иен ($907 млн), a Suzuki получит долю в Toyota объемом 48 млрд иен.

Компании обсуждают условия партнерства еще с 2016 года, стремясь объединить опыт Toyota в сфере электродвигателей и экспертизу Suzuki в производстве компактных автомобилей. Также конкуренты намерены сотрудничать в сфере разработки самоуправляемых автомобилей.

Акции Toyota подешевели на 0,4% на торгах в среду, цена бумаг Suzuki опустилась на 0,6%.

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Тэги: ЯПОНИЯ, АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ, АКЦИИ, СДЕЛКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]