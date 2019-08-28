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Инфраструктура и тендеры 28.08.2019 13:29

MIDA заключила подрядные контракты почти на 123 млн манатов в рамках проектов строительства соцжилья

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства направит около 123 млн манатов на выполнение различных работ в рамках проектов строительства соцжилья.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, всего заключено 15 подрядных контракта на общую сумму 122 млн 821 тыс. 292,22 манатов на строительство школ, дорог и жил здания в комплексах соцжилья.

В частности, с ООО «NN Group» заключены два контракта на общую сумму 20 млн 902 тыс. 303,22 манат: строительство и оснащение оборудованием здания средней школы на 1200 учеников (стоимость - 7 млн 247 тыс. 166 манатов) и строительство 1-3 секций семиэтажного здания (13 млн 655 тыс. 137,22 маната).

С ООО «HN Construction» также заключены два контракта на 22 млн 563 тыс. 358,28 манатов на строительство и полное оснащение оборудованием здания средней школы на 1920 учеников, детсада на 100 мест и одноблочных 12-этажных зданий №17, №18, №19 и №20.

С ООО «Chinar Insaat» заключены два контракта на общую сумму 17 млн 700 тыс. 879 манатов на строительство 10-этажных жилых зданий №8 и №9 и детсада на 90 мест, а также на строительство 9-ти этажных двухблочных домов №4 и №5, и 12-ти этажного одноблочного дома №6.

Компания «Huner Insaat» привлечена в качестве подрядчика строительства 12-ти этажного одноблочного дома №21, 9-ти этажных двухблочных домов №22 и №23 и на строительство секций 4 и 5 семиэтажного дома (18 млн 922 тыс. 15,68 манатов).

С ООО «Faktor Qrup-S» заключен контракт на строительство 12-ти этажного одноблочного дома №24, 9-ти этажных двухблочных домов №25 и №26 ( 9 млн 717 тыс. 79 манатов), с ООО «Perlit» - на строительство 10-ти этажных жилых домов №10 и №11 и детсада на 90 мест (7 млн 999 тыс. 864,3 манатов), с консорциумом ООО «Строительно-ремонтное управление №19»/ ООО «Caspian PLUS-A» - на благоустройство и озеленение (3 млн 289 тыс. 482 манатов), с ЗАО «Azinvest Insaat» - на строительство и оснащение поликлиники (7 млн 622 тыс. 852 манатов).

Кроме того, с консорциумом ООО «Torma»/ООО «NN Group» заключен контракт на строительство 9-ти этажных двухблочных домов №1 и №2 и 12-ти этажного одноблочного дома №3 (9млн 621 тыс. 852 манатов); с ООО «Korpu-Bina-Tikinti» - на вертикальное планирование территории, дорог, тротуаров и велосипедных дорожек (4 млн 439 тыс. 748,23 манатов).

В свою очередь, с ООО «Mekan Insaat» подписан контракт на выполнение ряда работ по реализации проекта строительства нового комплекса социального жилья в Сумгайыте. В частности, компания привлечена: к подготовке проекта строительства двух 9-ти этажных двухблочных домов, рабочих проектов по прокладке коммуникаций по водоснабжению и канализации, энергоснабжению, газу, связи и теплоснабжению и организации строительных работ, подготовке проекта инсоляции и сметы (41 тыс. 858,51 манат).

Как сообщалось, MIDA в настоящее время занимается строительством трех комплексов социального жилья в Баку – двух в Ясамальском районе и одного в поселке Говсаны, а также начало работы по реализации проекта строительства ЖК в Сумгайыте.

Н.Аббасова

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Тэги: MIDA, ПОДРЯДЧИКИ, КОНТРАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]