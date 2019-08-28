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Финансы 28.08.2019 13:32

MET-AK сократила в I полугодии чистую прибыль в 2,2 раза

Чистая прибыль азербайджанской промышленной компании "MET-AK" в первом полугодии 2019 года составила 1 млн 456,415 тыс. манатов, что в 2,2 раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Согласно опубликованным данным из финотчетности компании за первое полугодие 2019 года, доходы MET-AK от продажи продукции составили 36 млн 518,81 тыс. манатов (спад по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5% - ИФ). При этом себестоимость продукции составила 31 млн 115,139 тыс. манатов (спад на 0,5%).

Операционная прибыль компании за январь-июнь 2019 года составила 2 млн 877,496 тыс. манатов (спад на 33,6%).

В первом полугодии 2019 года компания увеличила свои активы на 8% - до 94 млн 380,741 тыс. манатов.

Капитал компании на начало июля 2019г составил 49 млн 892,762 тыс. манатов, что на 3% больше показателя на конец 2018 года. Уставный капитал компании в первом полугодии увеличился на 97,4% - до 39 млн 471,6 тыс. манатов.

Кроме того, MET-AK в мае разместил процентные, необеспеченные, бездокументные, именные облигации на сумму 3 млн манатов. Эмиссия была разделена на 3 тыс. облигаций номиналом в 1 тыс. манатов за ценную бумагу. Доходность по облигациям, сроком обращения 365 дней, составляет 10% годовых. Выплата процентов по облигациям осуществляются ежемесячно.

MET-AK действует в Азербайджане с 1997 года и является лидером на рынке производства пластиковых труб и фиттингов. Компания является резидентом Балаханинского промышленного парка. Кроме того, в октябре 2017 года открылись новые заводы компании на территории Нефтчалинского промышленного квартала.

В настоящее время компания "MET-AK" производит крупные контейнеры и тары сельскохозяйственного назначения.

Владельцем компании MET-AK является одно физическое лицо – Алик Керимов.

А.Мамедов

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Тэги: МЕТАК, ПРИБЫЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]