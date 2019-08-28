Зеленскому доверяют 70% украинцев, это наивысший результат за историю страны - опрос

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 70% граждан, о чем свидетельствует опрос Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.
"Медовый месяц" Зеленского продолжается. Новоизбранный президент Владимир Зеленский сейчас имеет доверие 70% граждан. Ни один президент в истории Украины такого доверия не имел, у Ющенко был за 50... Это наивысший результат", - сказала директор Фонда Ирина Бекешкина на презентации опроса в среду в Киеве.
По ее словам, согласно исследованию, позитивный баланс среди политических лидеров имеют члены команды Зеленского - Дмитрий Разумков - у которого баланс доверия +25, Андрей Богдан тоже имеет +5.
"Что касается других лидеров политических сил, которые вошли в состав Верховной Рады, то у них баланс доверия-недоверия негативный. Даже у Святослава Вакарчука минус 25. Юрий Бойко - мину 35, Юлия Тимошенко: - 63 и Петр Порошенко: - 72. Это баланс, то есть насколько недоверие превышает доверие", - отметила Бекешкина.
Общенациональное исследование общественного мнения населения Украины было проведено Фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 8 по 20 августа 2019 года. Опрос проводился в 103 населенных пунктах во всех областях Украины. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, которая контролируется Украины.
Всего было опрошено 2040 респондентов, которые по своим характеристикам представляют взрослое население Украины (старше 18 лет). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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