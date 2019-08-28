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Дальнее зарубежье 28.08.2019 16:46

Джонсон отрицает, что план приостановки работы парламента помешает дискуссиям по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду опроверг точку зрения относительно того, что его намерение приостановить работу британского парламента является попыткой помешать депутатам блокировать возможный "жесткий" Brexit - без соглашения, сообщает телеканал Sky News.

"Это полностью неправда. Если вы посмотрите на то, что мы делаем - мы продвигаем законодательную программу в сфере борьбы с преступностью, по здравоохранению... и в связи с критически важным саммитом (ЕС - ИФ) 17 октября будет масса времени для депутатов в парламенте провести дебаты о ЕС, Brexit и по другим вопросам ", - цитирует телеканал его ответ на соответствующий вопрос.

Премьер уточнил, что окончание нынешней парламентской сессии связана с необходимостью подготовить ряд законопроектов. Новая сессия, по словам премьера, должна начаться 14 октября с речи королевы Великобритании Елизаветы II.

"Мы не собираемся ждать до 31 октября (дата выхода Британии из ЕС - ИФ) прежде, чем примемся за наши планы", - добавил Джонсон.

Ранее телеканалу Sky News стало известно, что Борис Джонсон в среду направил королеве Великобритании Елизавете II прошение о приостановке работы парламента.

Великобритания готовится выйти из Евросоюза 31 октября 2019 года. В то же время, британский парламент так и не принял сделку о Brexit, согласованную прошлым премьер-министром страны Терезой Мэй с Брюсселем. Нынешний премьер Джонсон готов внести изменения в сделку, чтобы провести ее через парламент, однако Брюссель неоднократно заявлял, что не намерен заново вести переговоры по пунктам, которые не устраивают политиков в Великобритании.

Джонсон ранее неоднократно заявлял, что Великобритания в любом случае покинет ЕС в оговоренные с Брюсселем сроки. В то же время, он отмечал, что заключение сделки с Брюсселем является для него приоритетной задачей.

Накануне лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин пообещал сделать "все необходимое", чтобы предотвратить "жесткий" Brexit.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ПАРЛАМЕНТ, BREXIT


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