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СНГ 28.08.2019 17:02

Убийство в Берлине не имеет отношения к российскому государству - Песков

В Кремле отвергают какую-либо причастность официальной России убийству в Берлине, в котором подозревается гражданин РФ.

"Это дело не имеет, естественно, никакого отношения к российскому государству, к официальным органам, лучше вам поинтересоваться у министерства иностранных дел, кто там был гражданином России, были ли они гражданами. Но я решительно отвергаю какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По сообщению прокуратуры Берлина, в минувшую пятницу по подозрению в убийстве задержали 48-летнего россиянина, жертва - гражданин Грузии.

Таблоид "Бильд" сообщил, что убитый является выходцем из Чечни и "воевал во время чеченской войны против русских сил". "В России он считается террористом. Немецкие правоохранительные органы считают его исламистом", - сообщает издание.

По информации издания, имя убитого - Зелимхан К. Семья погибшего сообщила, что в 2009 году Зелимхана пытались отравить неизвестные, в 2015 году в Грузии была совершена попытка покушения - в него стреляли. После этого он попросил убежища в Германии и пользовался документами на разные имена. В убежище мужчине было отказано, в пятницу его нашли застреленным в берлинском районе Моабит.

Как пишет "Бильд", что подозреваемый в убийстве при задержании якобы сказал, что хочет поговорить с представителем российского посольства. В рюкзаке у него нашли порошковый перец - следователи считают, что с его помощью подозреваемый пытался сбить со следа служебных собак. Стрелял подозреваемый с велосипеда, оружие и велосипед после нападения он утопил в реке неподалеку. После этого он переоделся в кустах, где его и задержали полицейские.

В настоящее время россиянин находится в предварительном заключении.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, БЕРЛИН, УБИЙСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]