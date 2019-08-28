Убийство в Берлине не имеет отношения к российскому государству - Песков

В Кремле отвергают какую-либо причастность официальной России убийству в Берлине, в котором подозревается гражданин РФ.
"Это дело не имеет, естественно, никакого отношения к российскому государству, к официальным органам, лучше вам поинтересоваться у министерства иностранных дел, кто там был гражданином России, были ли они гражданами. Но я решительно отвергаю какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По сообщению прокуратуры Берлина, в минувшую пятницу по подозрению в убийстве задержали 48-летнего россиянина, жертва - гражданин Грузии.
Таблоид "Бильд" сообщил, что убитый является выходцем из Чечни и "воевал во время чеченской войны против русских сил". "В России он считается террористом. Немецкие правоохранительные органы считают его исламистом", - сообщает издание.
По информации издания, имя убитого - Зелимхан К. Семья погибшего сообщила, что в 2009 году Зелимхана пытались отравить неизвестные, в 2015 году в Грузии была совершена попытка покушения - в него стреляли. После этого он попросил убежища в Германии и пользовался документами на разные имена. В убежище мужчине было отказано, в пятницу его нашли застреленным в берлинском районе Моабит.
Как пишет "Бильд", что подозреваемый в убийстве при задержании якобы сказал, что хочет поговорить с представителем российского посольства. В рюкзаке у него нашли порошковый перец - следователи считают, что с его помощью подозреваемый пытался сбить со следа служебных собак. Стрелял подозреваемый с велосипеда, оружие и велосипед после нападения он утопил в реке неподалеку. После этого он переоделся в кустах, где его и задержали полицейские.
В настоящее время россиянин находится в предварительном заключении.
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