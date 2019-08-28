Глава военного комитета НАТО и начальник Генштаба РФ договорились поддерживать контакты по военной линии

Глава военного комитета НАТО Стюарт Пич и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в среду провели телефонные переговоры, договорились продолжать контактировать по военной линии, говорится в пресс-релизе Североатлантического альянса.
"Главный маршал авиации Стюарт Пич и генерал Герасимов договорились продолжать использовать в будущем военные линии с целью контактов", - говорится в сообщении.
"Этот телефонный звонок демонстрирует непрерывный и взаимный интерес в поддержании военных линий связей, чтобы способствовать предсказуемости - в соответствии с политикой транспарентности НАТО и продолжающимся диалогом на политическом уровне с высшим руководством России", - отмечается в пресс-релизе.
В сообщении отмечается, что поддержание связи по политической и военной линии необходимо для повышения взаимопонимания между сторонами и увеличения предсказуемости их действий.
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