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СНГ 28.08.2019 14:35

Глава военного комитета НАТО и начальник Генштаба РФ договорились поддерживать контакты по военной линии

Глава военного комитета НАТО Стюарт Пич и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в среду провели телефонные переговоры, договорились продолжать контактировать по военной линии, говорится в пресс-релизе Североатлантического альянса.

"Главный маршал авиации Стюарт Пич и генерал Герасимов договорились продолжать использовать в будущем военные линии с целью контактов", - говорится в сообщении.

"Этот телефонный звонок демонстрирует непрерывный и взаимный интерес в поддержании военных линий связей, чтобы способствовать предсказуемости - в соответствии с политикой транспарентности НАТО и продолжающимся диалогом на политическом уровне с высшим руководством России", - отмечается в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что поддержание связи по политической и военной линии необходимо для повышения взаимопонимания между сторонами и увеличения предсказуемости их действий.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, ВОЕНАЧАЛЬНИКИ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]