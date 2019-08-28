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СНГ 28.08.2019 17:18

Официальный Минск пока не комментирует возможный визит Болтона в Белоруссию

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей отказался комментировать возможный визит в республику советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

"Пока без комментариев", - сказал Макей журналистам в среду в Минске.

Вместе с тем министр не исключил, что в ближайшее время появится какая-то конкретная информация по данному визиту.

В понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве сообщил об ожидаемом визите Болтона в Минск.

Болтон станет самым высокопоставленным американским официальным лицом, посетившим Белоруссию в XXI веке, отмечал журнал.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, США, БОЛТОН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]