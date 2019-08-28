Официальный Минск пока не комментирует возможный визит Болтона в Белоруссию

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей отказался комментировать возможный визит в республику советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

"Пока без комментариев", - сказал Макей журналистам в среду в Минске.

Вместе с тем министр не исключил, что в ближайшее время появится какая-то конкретная информация по данному визиту.

В понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве сообщил об ожидаемом визите Болтона в Минск.

Болтон станет самым высокопоставленным американским официальным лицом, посетившим Белоруссию в XXI веке, отмечал журнал.