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СНГ 28.08.2019 14:53

Количество отравившихся суши в Самаре возросло до 48 человек

Почти полсотни случаев острых кишечных инфекций зарегистрировано у клиентов ресторана сети доставки готовых блюд "Farfor" в Самаре, сообщает управление Роспотребнадзора по Самарской области в среду.

"По состоянию на 27 августа, по предварительным диагнозам, зарегистрировано 48 случаев острых кишечных инфекций", - говорится в пресс-релизе.

Результаты исследований показали, что причиной заболевания стали сальмонеллы.

"В ходе проверки ООО "Ресторан "Фарфор в Самаре" выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к процессам производства. Проводятся проверки производителей продовольственного сырья, входящего в состав роллов", - отмечается в пресс-релизе.

Деятельность заведения приостановлена Роспотребнадзором с 24 августа.

Со своей стороны Минздрав Самарской области уточняет, что 30 человек, в том числе семь детей госпитализированы в больницы Самары в состоянии средней степени тяжести. Еще 18 пострадавших получили легкое отравление и лечатся амбулаторно.

Ранее сообщалось, что суши ресторана сети "Farfor" в Самаре отравились около 30 человек.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, САМАРА, ОТРАВЛЕНИЕ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]