Количество отравившихся суши в Самаре возросло до 48 человек

Почти полсотни случаев острых кишечных инфекций зарегистрировано у клиентов ресторана сети доставки готовых блюд "Farfor" в Самаре, сообщает управление Роспотребнадзора по Самарской области в среду.
"По состоянию на 27 августа, по предварительным диагнозам, зарегистрировано 48 случаев острых кишечных инфекций", - говорится в пресс-релизе.
Результаты исследований показали, что причиной заболевания стали сальмонеллы.
"В ходе проверки ООО "Ресторан "Фарфор в Самаре" выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к процессам производства. Проводятся проверки производителей продовольственного сырья, входящего в состав роллов", - отмечается в пресс-релизе.
Деятельность заведения приостановлена Роспотребнадзором с 24 августа.
Со своей стороны Минздрав Самарской области уточняет, что 30 человек, в том числе семь детей госпитализированы в больницы Самары в состоянии средней степени тяжести. Еще 18 пострадавших получили легкое отравление и лечатся амбулаторно.
Ранее сообщалось, что суши ресторана сети "Farfor" в Самаре отравились около 30 человек.
Гусейни - новый генконсул Ирана в Нахчыване
Баку и Брюссель могут заключить новое соглашение о партнерстве до ноября текущего года
В МИД Азербайджана считают Пашиняна «юридически безграмотным»
Болтон выразил обеспокоенность Вашингтона проектом "Северный поток-2"
Антипинский НПЗ изучает вопрос расширения мощности переработки: либо до 9, либо до 10-15 млн т нефти в год
Marriott откажется от одноразовых шампуней до конца 2020 года
Правоохранительные органы Исмаиллинского района возбудили уголовное дело по факту отравления 33 человек на свадьбе
Туристам в Берлине предложили бесплатную экскурсию в обмен на уборку мусора
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Еще одна компания стала партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США