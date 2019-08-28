Количество отравившихся суши в Самаре возросло до 48 человек

Почти полсотни случаев острых кишечных инфекций зарегистрировано у клиентов ресторана сети доставки готовых блюд "Farfor" в Самаре, сообщает управление Роспотребнадзора по Самарской области в среду.

"По состоянию на 27 августа, по предварительным диагнозам, зарегистрировано 48 случаев острых кишечных инфекций", - говорится в пресс-релизе.

Результаты исследований показали, что причиной заболевания стали сальмонеллы.

"В ходе проверки ООО "Ресторан "Фарфор в Самаре" выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к процессам производства. Проводятся проверки производителей продовольственного сырья, входящего в состав роллов", - отмечается в пресс-релизе.

Деятельность заведения приостановлена Роспотребнадзором с 24 августа.

Со своей стороны Минздрав Самарской области уточняет, что 30 человек, в том числе семь детей госпитализированы в больницы Самары в состоянии средней степени тяжести. Еще 18 пострадавших получили легкое отравление и лечатся амбулаторно.

Ранее сообщалось, что суши ресторана сети "Farfor" в Самаре отравились около 30 человек.