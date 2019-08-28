Представитель ОБСЕ приветствует освобождение Вышинского из-под стражи

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир позитивно оценил освобождение из-под стражи главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского и призвал освободить всех журналистов в регионе ОБСЕ.
"Приветствую досудебное освобождение из-под стражи журналиста Кирилла Вышинского сегодня в Киеве", - написал французский дипломат в своем твиттере.
Дезир напомнил, что "неоднократно призывал освободить Вышинского".
"Я призываю освободить всех содержащихся под стражей журналистов и писателей в регионе ОБСЕ, в том числе Сущенко и Сенцова в России", - подчеркнул представитель ОБСЕ.
Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в РФ на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.
Роман Сущенко, по данным российских спецслужб, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Летом прошлого года Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии.
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