Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8848 RUR   0.0256 GBR   2.0877 TRY   0.2917

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.64 -0.53 Brent 58.70 -0.64

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 28.08.2019 17:32

Представитель ОБСЕ приветствует освобождение Вышинского из-под стражи

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир позитивно оценил освобождение из-под стражи главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского и призвал освободить всех журналистов в регионе ОБСЕ.

"Приветствую досудебное освобождение из-под стражи журналиста Кирилла Вышинского сегодня в Киеве", - написал французский дипломат в своем твиттере.

Дезир напомнил, что "неоднократно призывал освободить Вышинского".

"Я призываю освободить всех содержащихся под стражей журналистов и писателей в регионе ОБСЕ, в том числе Сущенко и Сенцова в России", - подчеркнул представитель ОБСЕ.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в РФ на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.

Роман Сущенко, по данным российских спецслужб, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Летом прошлого года Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОБСЕ, ВЫШИНСКИЙ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]