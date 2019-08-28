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Карабахский конфликт 28.08.2019 15:07

В МИД Азербайджана считают Пашиняна «юридически безграмотным»

Баку предвещает восстановление суверенитета над Нагорным Карабахом и прилегающими семи районами в любой момент, отталкиваясь от развития процессов в регионе, заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Хотели бы отметить, что вне зависимости от позиции того или иного армянского лидера, Азербайджан восстановит суверенитет над своими международно-признанными и исконными территориями, включая Нагорно-Карабахский регион, так как справедливость и право за Азербайджаном. Этот час наступит, а с учетом развития ситуации в регионе он может наступить в любой момент», - сказала Абдуллаева в ответ на последние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Официальный представитель азербайджанского МИД в своем комментарии отметила, что «притворство армянского премьер-министра, пообещавшего золотые горы своим избирателям, терпит все больший крах в силу отсутствия конкретных путей выхода из сложившейся ситуации, которую невозможно улучшить без нормализации отношений с соседним Азербайджаном».

По ее мнению, в данной ситуации «следует принимать во внимание такие факторы как экономика, демография, военная составляющая и другие».

«Попытка Пашиняна обосновать насильственное отторжение Нагорно-Карабахской Автономной Области (НКАО) от Азербайджанской ССР процессом выхода Азербайджана из состава СССР является свидетельством его юридической безграмотности или же умышленного лукавства. Если армянский премьер-министр хочет постоянно водить за нос свой народ – это его дело, но обмануть мировое сообщество у него не получится. Тем более, если речь идет о правовой стороне вопроса»,- отметила она.

Абдуллаева напомнила, что статус Нагорного Карабаха как автономной области в составе Азербайджанской ССР был закреплен в Конституциях СССР 1936г и 1977г, причем территория союзной республики не могла быть изменена без ее согласия. В связи с неправомерными действиями армянских националистов, направленными на отторжение НКАО от Азербайджанской ССР, Верховный Совет СССР в своих решениях однозначно признавал невозможным изменение существующих границ.

«Таким образом, попытки отторгнуть Нагорный Карабах от Азербайджанской ССР сопровождались очевидным нарушением Конституции СССР и, тем самым, не порождал каких-либо юридических последствий»,- отметила она.

Пресс-секретарь отметила, что закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» от 3 апреля 1990 года, на который часто ссылается армянская сторона, имел целью регулирование взаимоотношений в рамках СССР путем установления определенной процедуры, которой должны были следовать союзные республики в случае выхода из состава Союза.

«Выход союзной республики из СССР мог считаться состоявшимся только после прохождения сложной многоступенчатой процедуры и, в конечном итоге, принятия соответствующего решения Съездом народных депутатов СССР. Однако упомянутый Закон так никогда и не был применен, а ни одна союзная республика, в том числе Азербайджан и Армения, не воспользовалась предусмотренной в нем процедурой выхода»,- отметила она.

Абдуллаева напомнила, что после распада СССР Азербайджан вступил в ООН, равно как и в другие международные организации, в рамках своих административных границ времен СССР, которые соответственно и были признаны со стороны мирового сообщества в качестве международных границ Азербайджанской Республики.

«В отличие от того, что утверждает Армения, государства, подписавшие Алма-Атинскую декларацию от 21 декабря 1991 года о целях и принципах Содружества Независимых Государств, включая Армению, приняли на себя обязательство признавать и уважать территориальную целостность друг друга и нерушимость существующих границ»,- подчеркнула Абдуллаева.

Пашинян во вторник в Ереване на ежегодном совещании руководителей центрального аппарата МИД и глав органов дипломатической службы Армении за рубежом выразил огорчение международным восприятием нагорно-карабахского конфликта. «Меня чрезвычайно огорчает ситуация, по которой я как премьер-министр унаследовал переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и вообще международное восприятие вопроса Карабаха», - заявил Пашинян.

По его мнению, еще одна «забытая истина» со стороны международного сообщества – Карабах, который является стороной переговоров.

«Изначально в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта было три стороны, и это, по сути, единственный международно-признанный формат переговоров. Как Азербайджан покинул состав СССР, и никто не увидел в этом ничего странного, так и бывшая НКАО вышла из состава советского Азербайджана, и это тоже не следует считать странным», - подчеркнул Пашинян.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИД, ПАШИНЯН, ОТВЕТ


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