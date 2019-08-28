У Минска и Анкары нет принципиальных разногласий - МИД Белоруссии

Министр иностранных дел Владимир Макей заявил об отсутствии принципиальных разногласий в отношениях между его страной и Турцией.
"С Турцией нет принципиальных разногласий, в том числе по важным региональным и международным вопросам", - сказал Макей журналистам в среду по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Турции Мевлютом Чавушоглу.
Глава белорусского МИД отметил, что политическое сотрудничество двух стран развивается исключительно конструктивно.
Также, продолжил министр, основой взаимодействия Белоруссии и Турции является экономическое сотрудничество. Объем взаимной торговли между странами в прошлом году приблизился к $1 млрд.
"К сожалению, по итогам первого полугодия наблюдается небольшой спад. Поэтому переговоры были посвящены наращиванию взаимного товарооборота, снижению дисбаланса в торговле, увеличению инвестиций и числа совместных проектов", - подчеркнул Макей.
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