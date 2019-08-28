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СНГ 28.08.2019 17:43

У Минска и Анкары нет принципиальных разногласий - МИД Белоруссии

Министр иностранных дел Владимир Макей заявил об отсутствии принципиальных разногласий в отношениях между его страной и Турцией.

"С Турцией нет принципиальных разногласий, в том числе по важным региональным и международным вопросам", - сказал Макей журналистам в среду по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Турции Мевлютом Чавушоглу.

Глава белорусского МИД отметил, что политическое сотрудничество двух стран развивается исключительно конструктивно.

Также, продолжил министр, основой взаимодействия Белоруссии и Турции является экономическое сотрудничество. Объем взаимной торговли между странами в прошлом году приблизился к $1 млрд.

"К сожалению, по итогам первого полугодия наблюдается небольшой спад. Поэтому переговоры были посвящены наращиванию взаимного товарооборота, снижению дисбаланса в торговле, увеличению инвестиций и числа совместных проектов", - подчеркнул Макей.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ТУРЦИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]