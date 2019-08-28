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Дальнее зарубежье 28.08.2019 17:56

Американец обвиняется в мошенничестве с $14 млн инвестиций в фиктивный кинофильм

Гражданину США Адаму Джойнеру предъявлено обвинение в мошенничестве после того, как тот обманным путем завладел $14 млн киноспонсоров из Китая и Южной Кореи, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на прокуратуру США.

"Жителю южной Калифорнии предъявлено обвинение в мошенничестве, отмывании денег и хищении персональных данных. Он обманул иностранных инвесторов, получив $14 млн на производство фиктивного фильма, который, как он уверял, будет распространяться через Netflix, и спродюсирован главными тяжеловесами Голливуда", - цитирует издание прокуратуру.

В ведомстве рассказали, что в 2015 году обвиняемый встречался с южнокорейским инвестором. Обсудив сценарий, они договорились о спонсорстве в размере $8 млн. Позже Джойнер получил половину суммы после того, как продемонстрировал поддельный договор с Netflix.

Прокуратура подчеркнула, что для получения денежных средств от китайских спонсоров использовалась аналогичная преступная схема.

Как отметил прокурор, несмотря на то, что позже, в 2016 году, Адам Джойнер заявил южнокорейским инвесторам, что расторг соглашение с Netflix и заключил новое с другой компанией, спонсоры все равно не высказали подозрений и перечислили остаток суммы.

Исходя из банковских данных, имеющихся в распоряжении ФБР, $5 млн из общей суммы были потрачены на строительство прибрежного дома на пляже Манхэттена (Нью-Йорк), еще $4,3 млн были перечислены на лицевой счет, который может быть связан с еще одним "кинопроектом" Джойнера.

В случае признания Джойнера виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит до 32 лет тюремного заключения.

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Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, КИНОПРОИЗВОДСТВО, МОШЕННИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]