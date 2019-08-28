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Дальнее зарубежье 28.08.2019 18:15

Франция предлагает замглавы ЦБ Гулар на пост комиссара ЕС от страны

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил кандидатуру Сильви Гулар, заместителя главы Банка Франции, на пост комиссара Евросоюза от страны для следующего мандата, который начинается в ноябре, сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

Урсула фон дер Ляйен, которая 1 ноября 2019 года сменит Жан-Клода Юнкера во главе Европейской комиссии (ЕК), до этого времени, как ожидается, сформирует новый состав комиссаров ЕС.

Гулар занимает должность замглавы ЦБ Франции с 2018 года. Ранее она была советником экс-председателя Еврокомиссии Романо Проди и дважды избиралась членом Европарламента. После избрания Макрона президентом в 2017 году Гулар возглавляла министерство вооруженных сил Франции, но подала в отставку спустя месяц из-за расследования, связанного с трудоустройством членов партии MoDem ("Демократическое движение") в качестве сотрудников Европарламента.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЕС, КАНДИДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]