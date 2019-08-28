Правительственные войска Йемена вступили в бой с южными сепаратистами за Аден

Йеменские правительственные войска вошли в город Аден и начали бои за город с сепаратистами из Южного переходного совета (ЮПС), сообщил в среду телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на йеменского министра информации Йемена Муаммара аль-Эрьяни.
"Силы национальной армии вошли на территорию аэропорта Адена и на фоне всеобщего празднования и ликования взяли под полный контроль главный выход на взлетно-посадочную полосу", - сообщил министр на странице в Twitter.
По данным телеканала, из-за столкновений правительственных войск и сепаратистов все рейсы в аэропорту приостановлены.
Сотрудники аэропорта и пассажиры эвакуированы.
Ранее в августе сообщалось, что сепаратисты из ЮПС взяли под контроль Аден, где размещается признанное международным сообществом правительство Йемена, включая военные базы и другие правительственные объекты.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран.
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