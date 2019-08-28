ГТК Азербайджана изъяли более 200 бутылок спиртных напитков, не маркированных акцизами

Сотрудники Государственного таможенного комитета Азербайджана пресекли попытку распространения незаконного ввезенных в страну безакцизных спиртных напитков, сообщает ГТК.
«Согласно информации, поступившей в органы таможни, о наличии большого количества безакцизных спиртных напитков, в городе Гяндже был остановлен автомобиль Mercedes-Benz E300, управляемый гражданином Азербайджана. В ходе осмотра салона автомобиля и багажного отсека было обнаружено большое число бутылок со спиртным»,- отмечается в сообщении.
В частности, обнаружено и изъято 27 бутылок «Bombay Sapphire», 14 - «Aperon», 26 – «Jameson», 30 – «Sierra», 28 – «Bacardi», 7 – «Finlandia», 18 - «Jim Beam», 6 - «Optium Ron Blanco», 5 – «Optimum Premium Black», 10 - «Ballantines» и 30 – «Yeni Rakı».
Б.Рустамбеков
Гусейни - новый генконсул Ирана в Нахчыване
Баку и Брюссель могут заключить новое соглашение о партнерстве до ноября текущего года
В МИД Азербайджана считают Пашиняна «юридически безграмотным»
Marriott откажется от одноразовых шампуней до конца 2020 года
Правоохранительные органы Исмаиллинского района возбудили уголовное дело по факту отравления 33 человек на свадьбе
Туристам в Берлине предложили бесплатную экскурсию в обмен на уборку мусора
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
Американец обвиняется в мошенничестве с $14 млн инвестиций в фиктивный кинофильм
У Минска и Анкары нет принципиальных разногласий - МИД Белоруссии
Британский композитор Джонатан Голдштейн погиб в авиакатастрофе вместе с семьей - СМИ
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Еще одна компания стала партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США