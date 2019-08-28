ГТК Азербайджана изъяли более 200 бутылок спиртных напитков, не маркированных акцизами

Сотрудники Государственного таможенного комитета Азербайджана пресекли попытку распространения незаконного ввезенных в страну безакцизных спиртных напитков, сообщает ГТК.

«Согласно информации, поступившей в органы таможни, о наличии большого количества безакцизных спиртных напитков, в городе Гяндже был остановлен автомобиль Mercedes-Benz E300, управляемый гражданином Азербайджана. В ходе осмотра салона автомобиля и багажного отсека было обнаружено большое число бутылок со спиртным»,- отмечается в сообщении.

В частности, обнаружено и изъято 27 бутылок «Bombay Sapphire», 14 - «Aperon», 26 – «Jameson», 30 – «Sierra», 28 – «Bacardi», 7 – «Finlandia», 18 - «Jim Beam», 6 - «Optium Ron Blanco», 5 – «Optimum Premium Black», 10 - «Ballantines» и 30 – «Yeni Rakı».

Б.Рустамбеков