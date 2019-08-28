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ТЭК 28.08.2019 15:46

Цены на нефть ускорили рост, Brent поднялась выше $60 за баррель

Нефтяной рынок ускорил подъем на торгах среды на данных о значительном падении запасов нефти в США по итогам минувшей недели.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:31 подорожали на $0,61 (1,03%) - до $60,12 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,71 (1,29%), до $55,64 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы этого топлива в Штатах на минувшей неделе рухнули на 11,1 млн баррелей. Если эти данные подтвердятся в официальном отчете министерства энергетики, который будет обнародован в среду, падение запасов станет рекордным с июня.

Также API сообщил о сокращении запасов бензина и дистиллятов в совокупности на 2,8 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует свой отчет в 18:30 , и опрошенные Bloomberg эксперты ожидают, что он укажет на сокращение товарных запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,85 млн баррелей.

"Нефтяной рынок сейчас в целом сбалансирован и получает поддержку от сезонного увеличения спроса", - отмечает нефтяной стратег Morgan Stanley Мартин Ратс.

Тем временем министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ сообщил накануне, что страны картеля в июле выполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 159% (137% в июне). При этом во втором полугодии комитет ожидает существенного сокращения коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире.

В то же время эксперты Morgan Stanley ухудшили свои прогнозы цен на нефть марки Brent на 2020 год до $60 за баррель, отметив, что странам ОПЕК придется пойти на еще более существенное сокращение добычи в следующем году.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]