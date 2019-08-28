Цены на нефть ускорили рост, Brent поднялась выше $60 за баррель

Нефтяной рынок ускорил подъем на торгах среды на данных о значительном падении запасов нефти в США по итогам минувшей недели.
Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:31 подорожали на $0,61 (1,03%) - до $60,12 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,71 (1,29%), до $55,64 за баррель.
Согласно данным Американского института нефти (API), запасы этого топлива в Штатах на минувшей неделе рухнули на 11,1 млн баррелей. Если эти данные подтвердятся в официальном отчете министерства энергетики, который будет обнародован в среду, падение запасов станет рекордным с июня.
Также API сообщил о сокращении запасов бензина и дистиллятов в совокупности на 2,8 млн баррелей.
Минэнерго США обнародует свой отчет в 18:30 , и опрошенные Bloomberg эксперты ожидают, что он укажет на сокращение товарных запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,85 млн баррелей.
"Нефтяной рынок сейчас в целом сбалансирован и получает поддержку от сезонного увеличения спроса", - отмечает нефтяной стратег Morgan Stanley Мартин Ратс.
Тем временем министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ сообщил накануне, что страны картеля в июле выполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 159% (137% в июне). При этом во втором полугодии комитет ожидает существенного сокращения коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире.
В то же время эксперты Morgan Stanley ухудшили свои прогнозы цен на нефть марки Brent на 2020 год до $60 за баррель, отметив, что странам ОПЕК придется пойти на еще более существенное сокращение добычи в следующем году.
Гусейни - новый генконсул Ирана в Нахчыване
Баку и Брюссель могут заключить новое соглашение о партнерстве до ноября текущего года
В МИД Азербайджана считают Пашиняна «юридически безграмотным»
Marriott откажется от одноразовых шампуней до конца 2020 года
Правоохранительные органы Исмаиллинского района возбудили уголовное дело по факту отравления 33 человек на свадьбе
Туристам в Берлине предложили бесплатную экскурсию в обмен на уборку мусора
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
Американец обвиняется в мошенничестве с $14 млн инвестиций в фиктивный кинофильм
У Минска и Анкары нет принципиальных разногласий - МИД Белоруссии
Британский композитор Джонатан Голдштейн погиб в авиакатастрофе вместе с семьей - СМИ
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Еще одна компания стала партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США