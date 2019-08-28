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СНГ 28.08.2019 15:57

Болтон обсудил с главой СБУ сотрудничество между США и Украиной в сфере национальной безопасности

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон провел встречу с временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым для обсуждения сотрудничества между США и Украиной в области национальной безопасности.

"Отличная беседа с исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым. Мы обсудили различные способы, как Украина и США могут укрепить сотрудничество в широком спектре мероприятий по национальной безопасности", - написал Болтон на своей странице в Твиттер в среду.

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Тэги: УКРАИНА, СБУ, США, БОЛТОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]