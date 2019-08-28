Болтон обсудил с главой СБУ сотрудничество между США и Украиной в сфере национальной безопасности

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон провел встречу с временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым для обсуждения сотрудничества между США и Украиной в области национальной безопасности.

"Отличная беседа с исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым. Мы обсудили различные способы, как Украина и США могут укрепить сотрудничество в широком спектре мероприятий по национальной безопасности", - написал Болтон на своей странице в Твиттер в среду.