Нидерландский производитель медоборудования закрывает представительство в Азербайджане

Нидерландская компания «Optec Holding B.V.» приняла решение о закрытии своего представительства в Азербайджане, сообщает ведомственная газета Vergiler.

«Претензии от кредиторов будут приниматься в течение двух месяцев по адресу Баку, Ясамальский район, улица Мухаммеда Хиябани, 8», - отмечается в объявлении компании.

Optec Holding B.V. представляла в Азербайджане также интересы германской "CARLFACE". Компания занимаемся производством и распространением нанотехнологических оборудований, таких как медицинское оборудование, научное оборудование, космические приборы и т.д.

А.Мамедов