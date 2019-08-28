Нидерландский производитель медоборудования закрывает представительство в Азербайджане

Нидерландская компания «Optec Holding B.V.» приняла решение о закрытии своего представительства в Азербайджане, сообщает ведомственная газета Vergiler.
«Претензии от кредиторов будут приниматься в течение двух месяцев по адресу Баку, Ясамальский район, улица Мухаммеда Хиябани, 8», - отмечается в объявлении компании.
Optec Holding B.V. представляла в Азербайджане также интересы германской "CARLFACE". Компания занимаемся производством и распространением нанотехнологических оборудований, таких как медицинское оборудование, научное оборудование, космические приборы и т.д.
А.Мамедов
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