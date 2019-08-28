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Бизнес и законодательство 28.08.2019 16:01

Нидерландский производитель медоборудования закрывает представительство в Азербайджане

Нидерландская компания «Optec Holding B.V.» приняла решение о закрытии своего представительства в Азербайджане, сообщает ведомственная газета Vergiler.

«Претензии от кредиторов будут приниматься в течение двух месяцев по адресу Баку, Ясамальский район, улица Мухаммеда Хиябани, 8», - отмечается в объявлении компании.

Optec Holding B.V. представляла в Азербайджане также интересы германской "CARLFACE". Компания занимаемся производством и распространением нанотехнологических оборудований, таких как медицинское оборудование, научное оборудование, космические приборы и т.д.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КОМПАНИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, ЗАКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]