Правоохранительные органы Исмаиллинского района возбудили уголовное дело по факту отравления 33 человек на свадьбе

Полиция Исмаиллинского района возбудила уголовное дело по факту массового пищевого отравления в воскресенье на свадьбе в поселке Гезли.

«33 гостей свадьбы, в том числе, 13 женщины и 10 несовершеннолетних детей, обратились в центральную районную больницу с диагнозом пищевое отравление»,- говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры и Агентства пищевой безопасности (АПБ).

По факту возбуждено дело по статье 200.3 (Производство, продажа или сбыт заведомо некачественной продукции, сокрытие некачественной продукции, причинившие менее тяжкий или тяжкий вред здоровью потерпевшего) УК Азербайджана и назначены соответствующие экспертизы.

«В настоящее время ведутся необходимые следственные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности круга людей (виновных в произошедшем – ИФ)»,- отмечается в сообщении.

Ранее в среду отделение полиции Шекинского района также возбудила уголовное дело по факту массового пищевого отравления в воскресенье на свадьбе в доме торжеств «Фируза» 57 гостей свадьбы.

Факт отравления 89 гостей на свадьбе был зафиксирован 6 августа текущего года в Габалинском районе Азербайджана.

Количество пострадавших по трем последним фактам составляет 179 человек. Все три района расположены в одном регионе.

Ф.Исазаде