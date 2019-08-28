Британский премьер Борис Джонсон, инициировавший в среду приостановку работы парламента до 14 октября, преследует цель не дать депутатам провести тщательный разбор планов премьера осуществить "жесткий" Brexit - без соглашения с ЕС, заявил лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.
"Попытка Бориса Джонсона приостановить работу парламента, чтобы избежать детального изучения его планов безрассудного Brexit без соглашения - это грубое нарушение закона и угроза нашей (британской - ИФ) демократии", - написал Корбин на своей странице в Twitter.
"Лейбористы будут работать в парламенте, чтобы привлечь правительство к ответственности и предотвратить разрушительный Brexit без соглашения", - добавил политик.
Ранее сообщалось, что Джонсон инициировал приостановку работы парламента с первой декады сентября.
Планы правительства подразумевают приостановку парламентской деятельности с 9 сентября по 14 октября - даты, когда перед депутатами должна будет выступить королева, которая огласит новые приоритеты правительства.
Таким образом, у парламентариев будет значительно меньше дней для того, чтобы обсудить сделку с Брюсселем перед выходом Великобритании из ЕС, запланированным на 31 октября. Сам Джонсон отрицает, что этот шаг связан с желанием вывести Великобританию из ЕС без сделки.
В свою очередь Корбин ранее пообещал сделать "все необходимое", чтобы предотвратить "жесткий" Brexit.
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